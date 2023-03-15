Новости часа: Минфин и МИД РФ предложили приостановить налоговые соглашения с Западом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минфин и МИД РФ предложили приостановить налоговые соглашения с недружественными странами. Информация об этой инициативе появилась в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

Самый теплый день года зафиксирован в Москве в среду, 15 марта, температура поднималась до 6,4 градуса выше ноля. Об этом рассказали синоптики.

Минпромторг РФ включил в перечень для параллельного импорта 11 марок автомобилей.