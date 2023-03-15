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13:30

Общество

Новости часа: Минфин и МИД РФ предложили приостановить налоговые соглашения с Западом

Новости часа: Минфин и МИД РФ предложили приостановить налоговые соглашения с Западом

Сеть пиццерий Papa John's планирует остаться на рынке РФ

Некоторые пункты Wildberries в столичном регионе закрыли из-за забастовки

Сеть пиццерий Papa John's может остаться на российском рынке

Минфин и МИД РФ предложили приостановить налоговые соглашения с недружественными странами

Некоторые пункты Wildberries в Москве и области перестали выдавать заказы

Некоторые пункты Wildberries в ряде регионов России закрылись из-за забастовки

Papa John's может продолжить работу в РФ самостоятельно – СМИ

Пункты выдачи Wildberries могут не открыться 15 марта из-за забастовки их владельцев

В Россию стали ввозить больше подержанных машин из-за рубежа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минфин и МИД РФ предложили приостановить налоговые соглашения с недружественными странами. Информация об этой инициативе появилась в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

Самый теплый день года зафиксирован в Москве в среду, 15 марта, температура поднималась до 6,4 градуса выше ноля. Об этом рассказали синоптики.

Минпромторг РФ включил в перечень для параллельного импорта 11 марок автомобилей.

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