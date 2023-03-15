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12:15

Экономика

Минфин и МИД РФ предложили приостановить налоговые соглашения с недружественными странами

Минфин и МИД РФ предложили приостановить налоговые соглашения с недружественными странами

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Минфин и МИД РФ выступили с инициативой приостановить действие соглашений об избежании двойного налогооблажения со всеми странами, которые ввели санкции против России. Об это говорится в сообщении министерства финансов.

Там подчеркнули, что иностранные государства активно пользуются санкциями против России, что противоречит нормам международного права. Таким образом, у РФ возникают основания для реализации ответных мер. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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