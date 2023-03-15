12:15Экономика
Минфин и МИД РФ предложили приостановить налоговые соглашения с недружественными странами
Минфин и МИД РФ выступили с инициативой приостановить действие соглашений об избежании двойного налогооблажения со всеми странами, которые ввели санкции против России. Об это говорится в сообщении министерства финансов.
Там подчеркнули, что иностранные государства активно пользуются санкциями против России, что противоречит нормам международного права. Таким образом, у РФ возникают основания для реализации ответных мер. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.