Минфин и МИД РФ предложили приостановить налоговые соглашения с недружественными странами

Минфин и МИД РФ выступили с инициативой приостановить действие соглашений об избежании двойного налогооблажения со всеми странами, которые ввели санкции против России. Об это говорится в сообщении министерства финансов.

Там подчеркнули, что иностранные государства активно пользуются санкциями против России, что противоречит нормам международного права. Таким образом, у РФ возникают основания для реализации ответных мер. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.