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Новости

14 декабря, 19:45

Политика

Новости часа: курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля впервые с 13 октября

Новости часа: курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля впервые с 13 октября

"Яндекс Маркет" стал продавать онлайн товары премиальных брендов

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве (косметика)

Новости часа: Мурашко рассказал о текущей ситуации с COVID-19 в РФ

"Деньги 24": онлайн-сервисы для покупки товаров в рассрочку стали развиваться в РФ

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"Яндекс Маркет" начал продавать онлайн товары премиальных брендов

"Актуальный репортаж": банкноты номиналом 5 и 10 рублей могут вернуться в оборот в РФ

Новости часа: власти Запорожья прокомментировали подрыв моста в Мелитополе бойцами ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля впервые с 13 октября. Такие данные торгов появились 14 декабря.

Гендиректор МАГАТЭ может посетить Москву во второй половине декабря. Об этом рассказал постпред РФ Михаил Ульянов.

Композитор Родион Щедрин станет первым обладателем медали Чайковского. Такое заявление сделало Русское музыкальное общество.

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