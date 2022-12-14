Новости часа: курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля впервые с 13 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля впервые с 13 октября. Такие данные торгов появились 14 декабря.

Гендиректор МАГАТЭ может посетить Москву во второй половине декабря. Об этом рассказал постпред РФ Михаил Ульянов.

Композитор Родион Щедрин станет первым обладателем медали Чайковского. Такое заявление сделало Русское музыкальное общество.