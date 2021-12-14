Москвичам рассказали, как изменились цены на мясо цыпленка

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на мясо цыпленка "Петелинка".

В "Пятерочке" килограмм обойдется в 224,99 рубля. Стоимость не менялась уже несколько недель. В "Перекрестке" подорожание на 10 рублей. Теперь цена составляет 199 рублей.

В "Metro Cash&Carry" цена стабильная, но выходит дороже – 219 рублей за килограмм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.