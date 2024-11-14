Мосгордума приняла закон о бюджете столицы на 2025–2027 годы

Московская городская дума утвердила бюджет столицы на 2025 и плановый период 2026–2027 годов. Основные средства будут направлены на социальную сферу, включая здравоохранение, образование, строительство и транспорт.

Председатель МГД Алексей Шапошников отметил, что бюджет был принят после месяца обсуждений, включая общественные слушания и "нулевое чтение". Он подчеркнул, что проект был поддержан всеми депутатскими объединениями и фракциями. Шапошников выразил уверенность в том, что задачи, заложенные в бюджете, будут выполнены.

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