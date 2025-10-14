Форма поиска по сайту

14 октября, 23:00

Экономика

Московская фабрика изготовила более 10 тыс предметов мебели по программе "Моя школа"

Московская фабрика изготовила более 10 тысяч предметов мебели для учебных учреждений в рамках программы "Моя школа". Это парты, стулья и шкафчики, разработанные с учетом требований безопасности, устойчивости и удобства для школьников.

Мебель производится в соответствии с утвержденными стандартами и поставляется в столичные образовательные учреждения. Предприятие является одним из ключевых поставщиков школьной мебели в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

