Московская фабрика изготовила более 10 тыс предметов мебели по программе "Моя школа"

Московская фабрика изготовила более 10 тысяч предметов мебели для учебных учреждений в рамках программы "Моя школа". Это парты, стулья и шкафчики, разработанные с учетом требований безопасности, устойчивости и удобства для школьников.

Мебель производится в соответствии с утвержденными стандартами и поставляется в столичные образовательные учреждения. Предприятие является одним из ключевых поставщиков школьной мебели в Москве.

