14 октября, 11:30

Экономика

Потолок цен на бензин на заправках предложили ввести в России

Потолок цен на бензин на заправках предложили ввести в России

Потолок цен на бензин на заправках предложили ввести в России. С инициативой выступили в Национальном автомобильном союзе, ее уже направили в Федеральную антимонопольную службу.

Авторы предложили систему: потолок цены – это стоимость топлива в тот же день ровно год назад плюс уровень инфляции. В Союзе подчеркнули, что в 2025 некоторые заправки необоснованно завышали цены, несмотря на рекомендации властей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикавидеоИван Евдокимов

