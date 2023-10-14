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14 октября, 22:30

Экономика

Рестораторы сообщили о дефиците куриного мяса в России

Рестораторы сообщили о дефиците куриного мяса в России

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Сети фастфудов пожаловались на дефицит куриного мяса. Информацию о нехватке также подтвердили в Федерации рестораторов и отельеров России. Проблему там связывают с нарушением логистических цепочек и ростом издержек.

Основная сложность – дефицит рабочей силы на отечественных птицефабриках, которые остаются основными поставщиками ресторанов. При этом цены на продукцию также растут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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