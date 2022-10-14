В Минсельхозе рассказали о работе заводов Danone в России

В Минсельхозе заявили, что заводы Danone в России продолжают работать. Продукция по-прежнему поступает в магазины. Рабочие места сохранены.

Ранее стало известно, что французская компания по производству молочных продуктов решила отказаться от бизнеса в России. Однако еще неизвестно, кому компания продаст свои заводы. Всего у Danone 18 предприятий в России, на которых работают около 100 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.