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Экономика

В Минсельхозе рассказали о работе заводов Danone в России

В Минсельхозе рассказали о работе заводов Danone в России

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В Минсельхозе заявили, что заводы Danone в России продолжают работать. Продукция по-прежнему поступает в магазины. Рабочие места сохранены.

Ранее стало известно, что французская компания по производству молочных продуктов решила отказаться от бизнеса в России. Однако еще неизвестно, кому компания продаст свои заводы. Всего у Danone 18 предприятий в России, на которых работают около 100 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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