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Экономика

Карты платежной системы "Мир" заработают в Иране уже до конца 2022 года

Карты платежной системы "Мир" заработают в Иране уже до конца 2022 года

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Карты платежной системы "Мир" заработают в Иране уже до конца 2022 года. Об этом сообщил министр экономики и финансов Эхсан Хандзи. Также к ней может присоединиться Маврикий, сообщили местные власти.

Тем временем количество транзакций Mir Pay за год выросло более чем в 370 раз. Правда, этот сервис бесконтактной оплаты доступен не всем пользователям.

В чем его плюсы? Почему все больше москвичей предпочитают металлические кредитки? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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