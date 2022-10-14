Риелторы рассказали, почему цены на вторичное жилье упали в столице

В Москве упали цены на вторичное жилье. За последние месяцы квадратный метр подешевел примерно на 30 тысяч рублей. Также стало известно, что с конца сентября появилось много срочных предложений, в рамках которых владельцы готовы сделать скидку.

Риелторы рассказали, почему цены на вторичное жилье упали. Стоит ли на данный момент покупать квартиры и что будет с ценами в ближайшее время? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.