Онлайн-ритейлеров могут обязать принимать наличные. В Общественной потребительской инициативе попросили Роспотребнадзор уточнить закон "О защите прав потребителей".

Поправки, которые вступили в силу осенью 2022 года, запрещают продавцам ограничивать право покупателя в выборе формы оплаты. Дело в том, что такие маркетплейсы как AliExpress, Wildberries и Ozon по-прежнему предлагают оплачивать товар картой и отказываются принимать оплату наличными. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.