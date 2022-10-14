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Онлайн-ритейлеров могут обязать принимать наличные

Онлайн-ритейлеров могут обязать принимать наличные

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Онлайн-ритейлеров могут обязать принимать наличные. В Общественной потребительской инициативе попросили Роспотребнадзор уточнить закон "О защите прав потребителей".

Поправки, которые вступили в силу осенью 2022 года, запрещают продавцам ограничивать право покупателя в выборе формы оплаты. Дело в том, что такие маркетплейсы как AliExpress, Wildberries и Ozon по-прежнему предлагают оплачивать товар картой и отказываются принимать оплату наличными. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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