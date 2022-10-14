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ФАС выявила случаи завышения стоимости армейской экипировки

ФАС выявила случаи завышения стоимости армейской экипировки

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Магазины армейских товаров, которые завышали цены, получили предупреждение после проверки Федеральной антимонопольной службы. Всем мобилизованным экипировку выдают полностью. С повышением стоимости столкнулись те, кто хотел купить себе что-то дополнительно.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
экономикавидеоНикита ПименовПавел Рыбальченко
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