ФАС выявила случаи завышения стоимости армейской экипировки

Магазины армейских товаров, которые завышали цены, получили предупреждение после проверки Федеральной антимонопольной службы. Всем мобилизованным экипировку выдают полностью. С повышением стоимости столкнулись те, кто хотел купить себе что-то дополнительно.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.