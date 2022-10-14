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Экономика

Новости мира: SpaceX отказалась оплачивать услуги Starlink на Украине

Новости мира: SpaceX отказалась оплачивать услуги Starlink на Украине

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Компания SpaceX отказалась оплачивать услуги системы спутниковой связи Starlink на Украине. Теперь эти расходы предлагают взять на себя Пентагону. Как передает CNN, с начала специальной военной операции Украине передали порядка 20 тысяч терминалов Starlink. И связанные с этим операции, по словам основателя компании Илона Маска, обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов. Теперь платить придется Пентагону, и это обойдется военному ведомству до конца года в сумму свыше 120 миллионов долларов, а в течение следующих 12 месяцев – еще в 400 миллионов долларов.

В Германии прошли автопробеги против энергетической политики властей. Колонны, состоящие из автомобилей, а также сельскохозяйственной и строительной техники, проехали по улицам восьми немецких городов. На своих машинах участники акции прикрепили российские и немецкие флаги и плакаты с призывами выйти из НАТО, прекратить поставки оружия Украине, а также снять антироссийские санкции. После введенных ограничений западные страны, и прежде всего Германия, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы, а также всплеском инфляции. Промышленность страны лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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