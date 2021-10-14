Курс доллара к рублю обновил минимум с июля 2020 года

Курс доллара рекордно упал. На Московской бирже он обновил минимум с июля 2020 года. В четверг, 14 октября, стоимость американской валюты опустилась до 71,34 рубля.

Некоторые эксперты считают, что мировой рынок перенасыщен долларами, и это является причиной высокой глобальной инфляции. Около 40% всех долларов, находящихся в обращении, были напечатаны США за последние два года.

Стоимость евро по отношению к рублю тоже снижается. А вот цена на нефть продолжает расти. На неделе она обновила трехлетний рекорд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.