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14 сентября, 08:45

Экономика

Новости регионов: компенсацию за испорченное поле потребуют от "Уральских авиалиний"

Новости регионов: компенсацию за испорченное поле потребуют от "Уральских авиалиний"

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От "Уральских авиалиний" потребуют компенсации ущерба за испорченное пшеничное поле. Пострадавшей стороной выступает колхоз имени Ленина в Новосибирской области. После аварийной посадки самолета, летевшего из Сочи в Омск, сельхозпредприятие лишилось посевов. Во сколько обошлось приземление лайнера, пока точно неизвестно. В настоящее время специалисты готовятся к эвакуации воздушного судна с поля.

Запах гари, на который жалуются астраханцы, продержится еще несколько дней, сообщили в МЧС. Из-за смога в некоторых школах родителям разрешили не приводить на занятия младшеклассников.

В Приамурье поселок Золотая Гора в Зейском районе накрыла метель. Крупные хлопья укрыли деревья, траву и грядки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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