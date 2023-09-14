Новости регионов: компенсацию за испорченное поле потребуют от "Уральских авиалиний"

От "Уральских авиалиний" потребуют компенсации ущерба за испорченное пшеничное поле. Пострадавшей стороной выступает колхоз имени Ленина в Новосибирской области. После аварийной посадки самолета, летевшего из Сочи в Омск, сельхозпредприятие лишилось посевов. Во сколько обошлось приземление лайнера, пока точно неизвестно. В настоящее время специалисты готовятся к эвакуации воздушного судна с поля.

Запах гари, на который жалуются астраханцы, продержится еще несколько дней, сообщили в МЧС. Из-за смога в некоторых школах родителям разрешили не приводить на занятия младшеклассников.

В Приамурье поселок Золотая Гора в Зейском районе накрыла метель. Крупные хлопья укрыли деревья, траву и грядки.

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