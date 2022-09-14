Большой театр открыл 247 сезон и подписал соглашение с платежной системой "Мир"

Большой театр открывает 247-ой сезон. В день открытия подписали важное соглашение. Платежная система "Мир" стала партнером оперы Большого. Соглашение будет действовать в течение всего театрального сезона 2022/2023 года.

Российская национальная платежная система "Мир" активно развивается. Участниками системы являются более 270 банков. До сентября 2022 года выдано свыше 145 миллионов карт. В России национальные карты принимаются повсеместно, воспользоваться ими можно и в 11 других странах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.