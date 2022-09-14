Компания Inditex, которой принадлежит Зара, планирует открыть магазины под новой вывеской. Но только в 2023 году.

А пока холдинг, судя по данным СМИ, будет чистить ряды своих брендов, которые представлены в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.