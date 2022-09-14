Магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho окончательно закроются в РФ осенью – СМИ

Магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho окончательно закроются уже этой осенью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов рынка торговой недвижимости.

Уже весной 2023 года в России часть иностранных компаний планирует начать работать под новыми вывесками. Речь идет, например, о брендах Pull&Bear, Bershka и Stradivarius.

Кто уходит и кто остается? Что с ассортиментом и ценами в торговых центрах Москвы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.