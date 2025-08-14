Более 1 500 предпринимателей обменялись опытом на Болотной площади в Москве

Более 1 500 предпринимателей посетили нетворкинг-встречу на Болотной площади в Москве. Встречу организовал проект "Сделано в Москве" совместно с "Сообществом изионистов".

Для участников провели мастер-классы и лекции. Предпринимателям рассказали о развитии бренда, тонкостях маркетинга и выстраивании связей. В конце программы выступили знаменитые артисты.

