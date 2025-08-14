Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 14:15

Экономика

Более 1 500 предпринимателей обменялись опытом на Болотной площади в Москве

Более 1 500 предпринимателей обменялись опытом на Болотной площади в Москве

Эксперт назвал продукты, которые подешевели в РФ с начала года

"Деньги 24. Финансовая грамотность": оформление наследства

Способ расчета средней зарплаты изменится в России с 1 сентября

Средняя цена бензина АИ-95 выросла в Москве на 17 копеек за литр

Объем вылова лосося вырос в России на 13,5%

В Москве стали чаще покупать вторичное жилье

Спрос на иностранную валюту вырос в России на 53%

ФНС стала активнее интересоваться счетами и фирмами россиян в ОАЭ

Россияне стали массово снимать наличные средства

Более 1 500 предпринимателей посетили нетворкинг-встречу на Болотной площади в Москве. Встречу организовал проект "Сделано в Москве" совместно с "Сообществом изионистов".

Для участников провели мастер-классы и лекции. Предпринимателям рассказали о развитии бренда, тонкостях маркетинга и выстраивании связей. В конце программы выступили знаменитые артисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикагородвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика