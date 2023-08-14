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17:30

Экономика

Курс доллара опустился ниже 100 рублей

Курс доллара опустился ниже 100 рублей

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Курс доллара вечером 14 августа вернулся к показателям ниже 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 17:22 по московскому времени американская валюта росла на 0,41%, до 99,84 рубля. При этом ранее в понедельник курс доллара превышал отметку в 101 рубль.

Евро между тем вечером понедельника торговался уже на уровне 108,8 рубля против 111,23 рубля ранее днем. Курс юаня же составил 13,66 рубля.

Замедление падения рубля могло произойти на фоне анонса Центробанком внеочередного заседания совета директоров по ключевой ставке. Оно запланировано на 15 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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