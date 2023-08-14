Правительство РФ выделит 12,5 млрд рублей на программу переселения из ветхого жилья

Правительство поможет 24 регионам досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья. Как рассказал во время оперативного совещания Михаил Мишустин, на эти цели будет выделено более 12,5 миллиарда рублей.

Таким образом, эти субъекты смогут пополнить список 14 регионов, которые уже завершили программу опережающими темпами. Только за первую половину года из ветхих домов уже переехали 50 тысяч жителей страны. Это сразу на 22% выше показателей 2022 года.

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