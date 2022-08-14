Россиянам рассказали, что войдет в меню обновленного Starbucks

Совладелец сети кофеен Starbucks ресторатор Антон Пинский подал заявки на регистрацию нового названия для заведения. Они уже поступили в Роспатент. Среди вариантов – Stars Pinskiy Coffe, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.

Ассортимент кофеен пока в разработке. Однако известно наверняка, что фирменного меню Starbucks в них точно не будет. Что предложат взамен? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.