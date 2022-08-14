В России выросли цены на стройматериалы

За полгода цены на стройматериалы в России выросли на 25%. Об этом сообщили в Росстате. Аналитики сравнивали цены с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что цены поползли вверх в марте, в апреле затормозили, а в июне специалисты даже зафиксировали небольшое снижение. Сколько сегодня стоит построить дом? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.