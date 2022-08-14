В РФ увеличились продажи подержанных машин премиальных марок

В России увеличились продажи подержанных автомобилей премиальных марок. Об этом говорит исследование одного из интернет-сервисов по продаже автомобилей. Новых моделей в дилерских центрах не так уж и много, и цены у них не подступишься.

Владельцы подержанных иномарок умудряются продавать свои машины дороже, чем покупали несколько лет назад. Во сколько в среднем обойдется премиальный автомобиль с пробегом? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.