Европа начала поставлять в РФ больше лекарств и косметики

Европа начала поставлять в Россию больше лекарств и косметики, а экспорт промышленного оборудования вновь перевалил за 1 миллиард евро. Об этом говорится в исследовании агентства Eurostat.

Крупнейшими экспортерами в Россию по-прежнему остаются Германия и Италия. Ощутимо выросли поставки из Польши и стран Балтии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.