Минпромторг объявил тендер на разработку самолета будущего

Примерно в 2030-м самолетами сможет управлять один пилот, второго заменит интеллектуальная система. Так посчитал Минпромторг и объявил специальный тендер. Управляющие элементы на штурманском пульте потребуют модернизации – появятся новые визуальные, тактильные и так называемые "человеко-машинные" интерфейсы.

Планы масштабные, тем не менее некоторые специалисты отрасли говорят, что для реализации идеи потребуется немало времени. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.