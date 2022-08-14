Российские ТЦ досрочно расторгают контракты с иностранными брендами

Торговые центры в России досрочно расторгают контракты с иностранными брендами, например с фэшн-ритейлером Inditex. Это значит, что Zara или Bershka россияне пока не увидят.

Какие марки сейчас переезжают в пустые бутики? И когда в Россию придут индийские и турецкие бренды? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.