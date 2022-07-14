Компания Inditex попросила торговые центры РФ продлить аренду до конца года

Компания Inditex, владеющая брендами одежды Zara, Bershka и другими, попросила торговые центры продлить аренду до конца года. А в некоторых случаях – даже до марта 2023 года. При этом почти все марки можно найти на маркетплейсах.

Но что будет дальше? И есть ли шанс, что россияне прогуляются по любимым оффлайн-магазинам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.