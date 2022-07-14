Zara продлила аренду магазинов в РФ

Zara продлила аренду магазинов в России. Возвращается ли сеть магазинов или нет?

Сначала вещи компании появились на маркетплейсе, потом стало известно, что Zara продлила аренду магазинов до марта 2023 года. Значит ли это, что офлайн-формат все-таки вернется и какие пути возрождения бизнеса в России остались у испанцев? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.