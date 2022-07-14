Доля свободных площадей в торговых центрах РФ достигла 13%

Торговые центры опустели после ухода зарубежных брендов. Количество людей в ТЦ снизилось более чем на четверть, а доля свободных площадей достигла самого высокого показателя с 2010 года – 13%.

Как, что и где теперь покупают москвичи? Какие бренды приходят на смену ушедших? И почему покупателям онлайн-рынка в данный момент стоит быть особенно внимательными? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.