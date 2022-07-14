Новости последнего часа: упрощение рефинансирования ипотеки для получателей маткапитала

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, в РФ упростили рефинансирование ипотеки для получателей маткапитала. Об этом заявил кабмин.

Минпромторг возобновляет программы льготного автокредитования и лизинга с 14 июля. Теперь льготные автокредиты можно получить на все модели Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до двух миллионов рублей и электромобили Evolute.

Дождь, грозу и усиление ветра до 17 метров в секунду обещают в Москве 14 июля. Об этом предупредили синоптики.