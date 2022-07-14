Карты "Мир" возможно начнут действовать в Объединенных Арабских Эмиратах. Уже начались переговоры по этой теме. В них принимают участие представители центральных банков и в целом банковского сектора двух государств – РФ и ОАЭ.

Банковские карты "Мир" принимают в 10 странах. Снимать наличные и расплачиваться за покупки можно в Армении, Абхазии, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турции, Узбекистане и Южной Осетии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



