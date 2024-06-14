14 июня, 09:15Экономика
ЦБ был готов к отмене валютных торгов на Мосбирже
Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи. Мера была принята после вступления в силу нового пакета западных санкций. Как отметили представители регулятора, в России к такому развитию событий подготовились заранее.
По словам экономистов, последние 2,5 года валютных ограничений объемы торговли долларом и евро на Мосбирже снижались. На данный момент внебиржевой рынок в России обогнал биржевой.
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