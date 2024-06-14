Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 09:15

Экономика

ЦБ был готов к отмене валютных торгов на Мосбирже

ЦБ был готов к отмене валютных торгов на Мосбирже

Банк России временно не будет проводить утренние торги на валютном рынке Мосбиржи

Новости часа: в Москве начался отбор получателей субсидии на создание технопарков

Новости часа: столичные предприниматели смогут получить субсидии на создание технопарков

Новости часа: Собянин пообещал субсидии столичным создателям технопарков

Собянин: столичные предприниматели смогут получить субсидии на создание технопарков

ЦБ РФ будет устанавливать курсы валют к рублю по результатам сделок на внебиржевом рынке

Новости регионов: мальчик на квадроцикле сбил женщину с ребенком в Тюмени

Эксперт оценил ситуацию на Мосбирже после санкций США

ЦБ прокомментировал ситуацию с санкциями США против Мосбиржи

Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи. Мера была принята после вступления в силу нового пакета западных санкций. Как отметили представители регулятора, в России к такому развитию событий подготовились заранее.

По словам экономистов, последние 2,5 года валютных ограничений объемы торговли долларом и евро на Мосбирже снижались. На данный момент внебиржевой рынок в России обогнал биржевой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика