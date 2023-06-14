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14 июня, 21:45

Экономика

Специалисты на ПМЭФ отметили рост числа новых компаний

Специалисты на ПМЭФ отметили рост числа новых компаний

В России вырос спрос на рекламу

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Один из главных трендов, который отмечают эксперты на Петербургском международном экономическом форуме, это огромное количество новых компаний. По некоторым оценкам, сейчас на место одной крупной корпорации приходит по 2–3 новых игрока. Из-за этого резко возросла конкуренция почти во всех отраслях и нишах.

Вместе с увеличением числа компаний вырос спрос на рекламу. Так, в медиахолдинге MAER – одном из крупнейших игроков рекламного рынка России – за первое полугодие 2023 года зафиксировали резкий рост заказов. При этом многие иностранные компании еще только приглядываются к российскому рынку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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