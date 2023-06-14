Во время ПМЭФ в Петербурге приняты дополнительные меры безопасности

В связи с проведением международного экономического форума в Санкт-Петербурге приняли дополнительные меры безопасности. Особое внимание уделили местам проведения мероприятий, размещению участников форума и маршрутам передвижения.

Петербургский международный экономический форум называют значимым событием в деловом мире. В 2023 году в нем участвуют делегации из более чем 130 стран и территорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.