США срок операций с банками РФ по энергоносителям до 5 декабря

Соединенные Штаты продлили срок операций с банками РФ по энергоносителям до 5 декабря, сообщил Минфин страны.

Власти Германии считают, что многие беженцы останутся в стране и после окончания конфликта на Украине, заявил министр внутренних дел ФРГ.

Москвичей предупредили о жаре до +30 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

