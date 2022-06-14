США продлили сделки по энергоносителям с подсанкционными банками России до 5 декабря

США продлили сделки, связанные с энергоносителями в подсанкционных банках России, до 5 декабря 2022 года.

РЖД возвращают скидку многодетным семьям на билеты в купе на поездах дальнего следования, сообщается в телеграм-канале компании.

Восемь обновленных поликлиник открыли в Москве после реконструкции. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.