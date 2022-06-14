Владельцы валютных счетов будут платить комиссию за обслуживание – банки

Владельцам валютных счетов теперь придется платить комиссию за их обслуживание. Такое решение приняли уже несколько банков.

Однако в Центробанке РФ предостерегли, что новые правила не должны ухудшать условия для действующих клиентов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

