Счетная палата России выявила нарушения на 676 миллиардов рублей при исполнении государственного бюджета в 2021 году. Об этом глава ведомства Алексей Кудрин доложил Владимиру Путину. В основном нарушения касались бухгалтерского учета и были устранены уже в ходе самой проверки.

Также в бюджете осталось 645 миллиардов рублей неисполненных расходов. В прошлом году это был один триллион рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.