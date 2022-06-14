В Гонконге закроют плавучий ресторан Jumbo Kingdom

В Гонконге закроется плавучий ресторан Jumbo Kingdom. У заведения возникли трудности, в том числе из-за пандемии.

Ресторан был открыт в 1976 году. За это время Jumbo Kingdom стал одной из самых известных туристических достопримечательностей Гонконга. Там побывали многие знаменитости и политики, включая королеву Елизавету II и бывшего президента США Джимми Картера.

Кроме того, ресторан не раз появлялся в фильмах с Джеки Чаном. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

