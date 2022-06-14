Онлайн-ретейлер Wildberries начал продавать товары бренда Zara. Кроме того, в каталоге маркетплейса появились вещи Massimo Dutti и Pull&Bear.

Все эти марки принадлежат компании Inditex, которая приостановила работу в России. Офлайн-магазины по-прежнему временно закрыты. Подробности в эфире телеканала Москва 24.