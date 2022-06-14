Бренд Victoria's Secret пригласил клиентов в магазин на тайную распродажу

Бренд Victoria's Secret устроил тайную распродажу. Как рассказала одна из покупательниц, людей пригласили тайно, среди покупателей – сотрудники ТЦ.

Как попасть на закрытую акцию? Ждать ли подобные акции в ближайшее время? Что происходит на сайтах бесплатных объявлений с купленными товарами из закрытых магазинов?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

