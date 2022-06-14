Ситуация на рынке труда в России не является критической – президент ТПП

Ситуация на российском рынке труда не является критической. Об этом рассказал президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк 14 июня планируют отключить от SWIFT – СМИ.

В Москве и Подмосковье повысили уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ

