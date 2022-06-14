В столице открылись точки обновленного McDonald’s

Открытие новой сети на месте ушедшего McDonald’s стало главным событием выходных для тысяч жителей столицы. Многочасовые очереди, сотни отзывов в сетях, обсуждение в метро и на остановках.

О чем все говорят? Что с меню и обслуживанием? И какие цены? Подробности в эфире телеканала Москва 24.