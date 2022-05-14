Холдинг AmRest планирует продать активы в России

Холдинг, который управляет в России ресторанами KFC и пиццериями Pizza Hut, ищет новых покупателей на свои активы. По данным СМИ, предложение рассматривает ресторатор из Петербурга.

Сможет ли покупатель сохранить бренд и технологии? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.