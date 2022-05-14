Экономист оценил ситуацию на российском обувном рынке

Российские производители обуви наращивают обороты. За март они увеличили объемы на 15 процентов.

В последние годы на всех россиян приходилось примерно 350 миллионов пар. И 75 процентов этой обуви привозили из-за границы.

Если перевести все это в деньги, то весь российский рынок обуви – это полтора триллиона рублей, а отечественное производство – чуть меньше четырехсот миллиардов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.