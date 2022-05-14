Бренд бумаги SvetoCopy покинет Россию

Американская компания, которая производит бумагу под брендом SvetoCopy, уходит из России и планирует продать свой главный актив – комбинат в Ленобласти.

На нем работают 1700 человек. Это один из основных производителей офисной бумаги в стране. В компании заявили, что хотят завершить процесс продажи как можно быстрее. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.