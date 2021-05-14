Москвичам рассказали о цене на кетчуп

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на кетчуп Heinz в упаковке 1 килограмм.

В "Пятерочке" уже 2 недели он по скидке стоит 139,99 рубля. В "Перекрестке" цена полная и не менялась – 249 рублей ровно.

В "Азбуке Вкуса" продукт обойдется дороже всего – 258 рублей, с начала мая стоимость без изменений. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.