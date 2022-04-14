Цена нефти Brent превысила 111 долларов за баррель впервые с 31 марта.

США внесли еще 10 самолетов РФ и Белоруссии в список нарушителей мер экспортного контроля.

Команда Украины заменит сборную России на чемпионате мира по волейболу 2022 года.

